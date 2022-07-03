Ударів було завдано по території місцевого аеродрому, де базуються ворожі війська

Вночі на 3 липня Збройні сили завдали масових ударів по одній з чотирьох військових баз росіян в Мелітополі. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, ЗСУ завдали понад 30 ударів по російській військовій базі. ЗМІ повідомляють, що детонація на складах бази триває вже вже кілька годин.

Стверджується, що перший обстріл стався о 3:15, другий – близько 5 ранку. Місцеве українське видання «РІА Мелітополь» пише, що ударів було завдано по території місцевого аеродрому, де базуються ворожі війська.

Зараз над містом димова завіса, над самим аеродромом видніється величезний стовп диму. Наслідки удару видно навіть в десятках кілометрів від Мелітополя, де також можна помітити дим на горизонті. За інформацією місцевих жителів, вибух спровокував паніку в окупантів, а самі удари завдавались по всьому периметру бази – від захоплених казарм у військовому містечку до злітної смуги.

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Генштаб ЗСУ наразі не коментував інформацію щодо удару по військовій базі. У ранковому зведенні Мелітопольський напрямок не згадувався.