Українські штурмовики успішно атакували 2 склади з ворожим озброєнням та технікою в Херсонському і Каховському районах

На південному напрямку українські військові знищили три склади з боєприпасами росіян: у в Придніпровському, Херсоні та Токарівці. А також за минулу добу ліквідували 39 російських військових, 4 зенітно-ракетні системи, радіолокаційну станцію та автоматичний міномет та іншу ворожу техніку.

В Оперативному командуванні «Південь» повідомили, що у четвер, 4 серпня, українські штурмовики успішно атакували 2 склади з ворожим озброєнням та технікою в Херсонському і Каховському районах. А гелікоптерна пара розбила ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині. Відомо, що українські ракетно-артилерійські підрозділи атакували ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, в тому числі й з боєприпасами в Херсонському районі.

«Достеменно встановлено, що з ворожих лав викреслено 39 рашистів, 4 зенітно-ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію «Імбир», автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки», – повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Остаточні втрати ворога – дорозвідують.

Також в ОК «Південь» зазначили, що ворог не мав можливості просування суходолом, але активізував артилерійські та авіаційні атаки. Окупанти нанесли 16 авіаударів штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення по українських позиціях та нещодавно звільнених населених пунктах. Без втрат. А також з важкої ствольної артилерії 152-го калібру обстріляли Іванівку. Загинула одна людина, масштаби руйнувань уточнюють.

«Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Не має змін ані у складі, ані у положенні. В напрямку Сухий Ставок – Лозове відбулась спроба ведення штурмових дій силами спецвзводу за підтримки БТР-82А та танкового взводу. Успіху не мав. Із втратами відійшов», – розповіли в командуванні.

Також в ОК «Південь» розповіли, що в Чорному морі в ракетно-безпечному районі маневрують 9 ворожих бойових кораблів та катерів.

«2 надводних і 1 підводний носії ракет типу «Калібр» напоготові до застосування двох десятків снарядів високоточного спрямування. 2 ВДК продовжують тримати тонус загрози висадки морського десанту», – розповіло командування.

І додало, що обстановка в цій зоні залишається напруженою, але сили оборони контролюють її розвиток.