Додаткові підрозділи можуть задіяти у відволікаючих маневрах на Сумському та Чернігівському напрямах

Командування військ держави-терориста Росії перекидає до Брянської та Курської областей підрозділи, які можуть взяти участь у відволікаючих маневрах на Сумському та Чернігівському напрямках. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як повідомляється, на станції Клімово та Суземка Брянської області прибувають ешелони з танками Т-80, як і на Суджу та «Льгов-Київський» Курської області.

«Кількість сил і засобів російських окупаційних військ біля кордону із Сумською та Чернігівською областю недостатня для відкриття, скажімо так, другого фронту. Але цей склад може бути перекинутий, щоб активізувати дії на кордоні, які відволікають увагу ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

У Стратком також зазначили, що росіяни наразі не можуть відкривати другий фронт через нестачу ресурсів. Водночас постійна демонстрація загрози наступу може сковувати сили ЗСУ. «На це і робиться розрахунок, щоб зменшити контрнаступальний потенціал ЗСУ», – зазначають в управлінні.

Нагадаємо, сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що в частинах сил спеціальних операцій збройних сил російського сателіта Білорусі відбувається перевірка бойової готовності. Минулого тижня в Генштабі ЗСУ повідомили, що в Білорусі знову (тепер до 6 серпня) продовжили терміни проведення заходів щодо перевірки бойової готовності збройних сил «із метою сковування дій Сил оборони».