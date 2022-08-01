Білорусь розгорнула додаткові комплекси РЕБ біля кордону з Україною. Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках, у прикордонних з нашою державою районах, відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Білорусі

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил російської федерації. Здійснив артилерійський обстріл біля Павлівки Сумської області.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Прудянка, Нове, Дементіївка, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Базаліївка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Іванівка. Завдав авіаудару біля Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ в напрямку Мазанівки, успіху не мав, група відійшла.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та озброєння танків неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Завдав авіаударів біля Григорівки та Спірного.