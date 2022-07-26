На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосередив на спробах покращити тактичне положення та створенні умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 26 липня. Зазначається, що окупанти не припиняють обстрілів із танків, ствольної та реактивної артилерії.

В Генштабі розповіли, що штурмові дії в районах населених пунктів Берестове на Запоріжжі та Семигір’я на Донеччині завершились для ворога втратами та відступом. Підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, тривають бойові дії.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування наших військ.

На Харківському напрямку окупанти вели обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Борщова, Питомник, Соснівка, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Рубіжне, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова, Чугуїв, Клугино-Башкирівка, Світличне, Пришиб та Слатине.

Фото Генштабу

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв райони Норцівки, Богородичного, Долини, Чепіля, Грушувахи та Великої Комишувахи.

На Краматорському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксували неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Ворог завдав авіаударів біля Спірного та Серебрянки. Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку «Святі Гори» наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір’я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує оборонятися, зосереджує зусилля на недопущені просування наших військ. Здійснював обстріли із артилерії та танків по лінії зіткнення. Також завдав авіаударів біля Великого Артакового, Калуги та Ольгиного.

Також зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках із території Білорусі проводиться повітряна розвідка БпЛА у напрямках на міста Луцьк та Ковель Волинської області. Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки Білорусь.

В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури.