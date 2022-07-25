Підрозділ протиповітряної оборони знищив російський штурмовик Су-25

Українські військові знищили російський штурмовик Су-25. А також за допомогою ПЗРК «Ігла» збили бойовий вертоліт Ка-52. Про здобутки підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ у понеділок, 25 липня, повідомило Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Закінчуємо день гарними новинами! Черговий ворожий Су-25 (Грач) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України. Обіцяємо і надалі справно крушити окупантів», – зазначено у повідомленні.

Фото командування ДШВ ЗСУ

Також командування ДШВ ЗСУ повідомило, що десантники цієї ж бригади збили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор».

«25 липня підрозділом протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України збито з ПЗРК «Ігла» російський бойовий вертоліт Ка-52», – повідомило командування.

Зазначимо, що, за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вже втратила 222 літаки та 188 гелікоптерів. А втрати серед особового складу сягнули майже 40 тис. осіб.