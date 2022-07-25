Сили ППО збили два ворожі безпілотники у небі над Волинню. Внаслідок падіння уламків були пошкоджені житлові будинки, одна людина загинула. Також п'ятеро людей отримали травми, з них троє – діти. Станом на вечір цього ж дня дітей відпустили з медзакладів, на стаціонарі залишаються двоє дорослих.

Про вибухи у декількох населених пунктах Волині очевидці повідомляли близько 11:00 у понеділок, 25 липня. Повітряної тривоги в цей час не було.

Голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко прокоментував інформацію за чотири години після інциденту. За його словами, спрацювала ППО. «Військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні», – зазначив він.

У прес-службі повітряного командування «Захід» водночас зазначають, що на будинок впали уламки зенітної ракети, а не безпілотника.

Також там додали, що безпілотники перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали розвідку на території Волині. «На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони. Два ворожих БПЛА було знищено», – йдеться у повідомленні.

Близько 17:40 Юрій Погуляйко опублікував відеозвернення з місця падіння уламків в селі Дубове Ковельського району. Він уточнив, що загалом госпіталізували п'ятьох осіб, з них троє неповнолітніх: це 16-річні хлопець та дівчина, а також 8-річна дівчинка. Після надання медичної допомоги дітей відпустили додому. Станом на цей час у медзакладах залишаються двоє дорослих.

«Оглянули всі ушкодження. Якнайшвидше все відновимо, щоб людям було де жити. По закінченню слідчих дій надамо додаткову інформацію», – зазначив він.

Раніше подібний випадок на Волині стався 4 квітня. Тоді сили ППО також збили безпілотник. Уламки впали на будівлю в одному з сіл Маневицької громади, постраждалих не було.