Росіяни здійснили масований нічний ракетний обстріл Чугуєва Харківської області

Росіяни вночі в понеділок, 25 липня, завдали масованого ракетного удару по Чугуєву Харківської області та влучили у цивільні об’єкти.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, росіяни фактично знищили місцевий будинок культури, в підвалі якого перебували мирні жителі. Трьох людей з-під завалів уже дістали, але в підвалі перебувало більше людей, тож рятувальники продовжують працювати на місці події. Синєгубов зазначив, що у врятованих людей ушкоджень немає.

Крім того, за інформацією Синєгубова, після російських ракетних ударів пошкоджено житлові будинки, школу, є влучання по відкритих територіях.

«За даними поліції, попередньо обстріл був здійснений зенітно-ракетним комплексом С300. Частину із запущеного з території РФ збили наші Збройні сили України», – додав голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, ЗРК С-300 призначений для збиття повітряних цілей.