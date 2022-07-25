Росіяни з комплексів ППО масовано вдарили по Чугуєву
Російські загарбники вдарили ракетами по школі і будинку культури, де переховувалися мирні жителі
Росіяни вночі в понеділок, 25 липня, завдали масованого ракетного удару по Чугуєву Харківської області та влучили у цивільні об’єкти.
Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, росіяни фактично знищили місцевий будинок культури, в підвалі якого перебували мирні жителі. Трьох людей з-під завалів уже дістали, але в підвалі перебувало більше людей, тож рятувальники продовжують працювати на місці події. Синєгубов зазначив, що у врятованих людей ушкоджень немає.
Крім того, за інформацією Синєгубова, після російських ракетних ударів пошкоджено житлові будинки, школу, є влучання по відкритих територіях.
«За даними поліції, попередньо обстріл був здійснений зенітно-ракетним комплексом С300. Частину із запущеного з території РФ збили наші Збройні сили України», – додав голова Харківської ОВА.
Нагадаємо, ЗРК С-300 призначений для збиття повітряних цілей.