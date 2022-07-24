Росіяни з моря завдали ракетного удару по Хмельниччині
Силам ППО вдалось збити чотири крилаті ракети типу «Калібр»
Зранку російські військові випустили чотири крилаті ракети по території Хмельницької області. Всі ці ракети вдалось збити силам ППО. Уламки впали у полі Кам'янець-Подільського району та спричинили пожежу, згодом загоряння ліквідували. Також уламки ще однієї ракети впали у лісовому масиві одного з сіл Хмельницького району. Жертв внаслідок цього немає.
Про вибухи на території Хмельниччини очевидці повідомили близько 09:00 у неділю, 24 липня. Це сталось під час повітряної тривоги, яку оголосили о 08:15.
Голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій зазначив, що спрацювала ППО, та закликав мешканців області залишатись в укриттях.
У повітряному командуванні «Захід» додали, що загалом росіяни випустили три крилаті ракети з акваторії Чорного моря.
«Три крилаті ракети морського базування типу «Калібр» були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід». Ракетний удар з акваторії Чорного моря – відбито», – йдеться у повідомленні. Як стало відомо згодом, йдеться не про три, а про чотири збиті ракети.
Голова ОВА Сергій Гамалій подякував силам ППО та закликав мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу.
Вже ввечері цього ж дня Сергій Гамалій додав, що уламки ракет впали у полі Кам'янець-Подільського району. Станом на 18:20 загоряння полів ліквідували.
«Також відбулося падіння ракети в лісовому масиві, як наслідок відбувся вибух та задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району. Жерв немає», – йдеться у повідомленні.
Востаннє російські військові атакували Хмельниччину 5 липня. Тоді вони випустили чотири крилаті ракети, з яких одну збила ППО. Решта поцілили у територію Хмельницького району. Зазначалось, що ціллю була водонапірна башта, яка забезпечує водою мешканців громади.