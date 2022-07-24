Зранку російські військові випустили чотири крилаті ракети по території Хмельницької області. Всі ці ракети вдалось збити силам ППО. Уламки впали у полі Кам'янець-Подільського району та спричинили пожежу, згодом загоряння ліквідували. Також уламки ще однієї ракети впали у лісовому масиві одного з сіл Хмельницького району. Жертв внаслідок цього немає.

Про вибухи на території Хмельниччини очевидці повідомили близько 09:00 у неділю, 24 липня. Це сталось під час повітряної тривоги, яку оголосили о 08:15.

Голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій зазначив, що спрацювала ППО, та закликав мешканців області залишатись в укриттях.

У повітряному командуванні «Захід» додали, що загалом росіяни випустили три крилаті ракети з акваторії Чорного моря.

«Три крилаті ракети морського базування типу «Калібр» були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід». Ракетний удар з акваторії Чорного моря – відбито», – йдеться у повідомленні. Як стало відомо згодом, йдеться не про три, а про чотири збиті ракети.

Голова ОВА Сергій Гамалій подякував силам ППО та закликав мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу.

Вже ввечері цього ж дня Сергій Гамалій додав, що уламки ракет впали у полі Кам'янець-Подільського району. Станом на 18:20 загоряння полів ліквідували.

«Також відбулося падіння ракети в лісовому масиві, як наслідок відбувся вибух та задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району. Жерв немає», – йдеться у повідомленні.

Востаннє російські військові атакували Хмельниччину 5 липня. Тоді вони випустили чотири крилаті ракети, з яких одну збила ППО. Решта поцілили у територію Хмельницького району. Зазначалось, що ціллю була водонапірна башта, яка забезпечує водою мешканців громади.