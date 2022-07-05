Під час повітряної тривоги ввечері вівторка, 5 липня, росіяни завдали удару по території Хмельницької області. Інформацію про атаку підтвердив мер Хмельницького Олександр Симчишин. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про три удари. Наразі жодних деталей не повідомляється.

Повітряна тривога у Хмельницькій області була оголошена о 19:18 та тривала трохи більше години — до 20:28. Інформацію про вибухи на Хмельниччині підтвердив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, повідомивши про прильоти близько 20:18, коли тривога ще тривала.

«Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації», — йдеться у повідомленні Олександра Симчишина.

Пізніше інформацію про удари по області підтвердив і голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. «Станом на 20.30 маю інформацію про 3 прильоти ракет в Хмельницькому району. Виїхав на місце події», — повідомив голова ОВА.

Наразі жодних деталей про задані росіянами удари по Хмельниччині не повідомляється. Також поки не уточнюються, чи це були крилаті ракети, чи інші види зброї.