Один із снарядів окупантів потрапив на міський ринок

Війська держави-терориста Росії у вівторок, 5 липня, обстріляли Слов'янськ у Краматорському районі Донецької області. В результаті обстрілів міста, одна людина загинула та семеро осіб отримали поранення, зазначив міський голова Вадим Лях.

«Результати обстрілу: горить центральний ринок. «Прильоти» по центру, Варшаві, Північному, Славкурорту. Попередньо – один загиблий та 7 поранених. Розмір збитків уточнюється», – зазначив Лях у Facebook.

За добу місто двічі зазнавало активних обстрілів, а такої масованої атаки росіян не було від початку їхнього повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначимо, що 2 липня російські війська обстріляли Слов'янськ касетними снарядами. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще семеро дістали поранення. Внаслідок обстрілу наступного дня – 6 загиблих, 15 поранених

Росіяни намагаються вийти на адмінмежу Донецької і Луганської областей, аби продемонструвати хоч якісь досягнення «спецоперації», яка триває вже п’ятий місяць.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко раніше повідомляв, що російські окупанти стягують сили до Слов'янська, щоб спробувати повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька.