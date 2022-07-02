Під обстріли касетними снарядами потрапив мікрорайон Лимани, де немає військових об'єктів

Увечері 1 липня окупанти обстріляли Слов’янськ, є загиблі та поранені. Внаслідок обстрілу касетними снарядами четверо людей загинули та семеро дістали поранення.

«Під обстріли потрапив мікрорайон Лимани, а саме вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського. Це приватний сектор, де немає військових об'єктів», – повідомив у суботу зранку, 2 липня, голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

За його словами, місто обстріляли касетними снарядами, які розкриваються над головою та несуть смерть. Вони не завдають тотальних руйнувань будівлям, але дуже небезпечні для людей: 90% убитих та поранених перебували на вулиці.

Вадим Лях також закликав уникати масових скупчень людей. Задля безпеки мешканців тимчасово не буде здійснюватися видача гуманітарної допомоги, яка мала розпочатися сьогодні. Залежно від безпекової ситуації, можливо, її відновлять у понеділок, 4 липня.

Відео з Facebook-сторінки Слов’янської МВА