Російські війська накопичують сили у Слов’янському напрямку, вони не змінюють тактику і спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька. Проте ЗСУ вже готові їх тут зустріти, заявив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Укрінформ.

«Спостерігаємо накопичення живої сили, важкої броньованої техніки і артилерії на Слов’янському напрямку. Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста. Тактику росіяни не змінюють, ми бачили, що відбувалося в рідному Маріуполі та в Сєвєродонецьку, тому з Слов’янськом готуємося до будь-якого сценарію. Але те, що ми зробили на Донеччині, воно з тактичної точки зору та нашої оборонної стратегії робить все можливе, щоб не дати ворогові використати таку тактику, але він все одно буде її застосовувати. Ми готові і будемо стояти стільки, скільки потрібно», – сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону в неділю, 26 червня, повідомив «Укрінформ».

Чиновник розповів, що лінія оборони навколо Слов'янська побудована таким чином, щоб росіяни не могли знищувати місто артилерією, проте вони готуються саме до такого сценарію, зазначає LIGA.net.

Також він поінформував, що минула ніч у Донецькій області пройшла під обстрілами по всій лінії фронту. Відбувалися обстріли Курахового, ракетний удар по Костянтинівці. Наразі там розбирають завали, на щастя, потерпілих там немає. Просто зараз проходять обстріли Авдіївки, повідомив голова ОВА.

«А взагалі вся лінія – під постійними обстрілами. На жаль, ми до цього вже звикли. Цивільна інфраструктура руйнується повністю ворогом, втім наші мужні захисники тримають оборону і ворог в жодному напрямку не просунувся», – додав Кириленко.

Нагадаємо, росіяни для окупації Маріуполя і Сєвєродонецька використовували тактику оточення – вони масовано обстрілювали з усіх озброєнь ці міста з усіх боків, чим, по суті, змушували українських військових зосереджуватися в якомусь одному місці.