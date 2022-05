Британська розвідка вказала на наступну мету РФ у випадку захоплення Сєвєродонецька. Російські війська можуть спробувати взяти під контроль Краматорськ та трасу Дніпро – Донецьк. Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter.

«Політична мета Росії окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Щоб досягти цього, РФ потрібно буде досягнути складних оперативних цілей за межами Сєвєродонецька, включаючи ключове місто Краматорськ і трасу М-04, яка сполучає Дніпро та Донецьк», – заявили у британській розвідці.

