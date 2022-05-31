Британська розвідка вказала на наступну мету РФ у випадку захоплення Сєвєродонецька. Російські війська можуть спробувати взяти під контроль Краматорськ та трасу Дніпро – Донецьк. Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter.

«Політична мета Росії окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Щоб досягти цього, РФ потрібно буде досягнути складних оперативних цілей за межами Сєвєродонецька, включаючи ключове місто Краматорськ і трасу М-04, яка сполучає Дніпро та Донецьк», – заявили у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/EL8MZDZ4WH — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 31, 2022

Зазначається, що захоплення Лиману підтримує оперативні зусилля РФ, які зосереджені на оточенні Сєвєродонецька та створенні «котла» для українських сил на Луганщині.

Також у повідомленні зазначено, що у цьому районі тривають сильні обстріли, а на околицях Сєвєродонецька точаться вуличні бої.

«Російські частини південного угруповання очолюють найуспішнішу вісь у цьому секторі, за підтримки центрального угруповання сил, що атакує з півночі. Прогрес був повільним, але позиції утримуються», – зазначено у повідомленні.

Також відзначається, що шляхи постачання, ймовірно, залишаються під контролем України. Розвідники наголошують, що Росія сконцентрувала сили і обстріли на відносно невеликій території. А це змушує йти на ризик в інших місцях на окупованій території.