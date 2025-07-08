Вячеслав Штучний (на передньому плані), Олександр Корнієнко, Руслан Стефанчук і Олена Кондратюк

Апарат Верховної Ради приховує дані про витрати бюджетних коштів на службові відрядження посадовців парламенту під час повномасштабної війни. Також не надається інформація про клас транспорту, який використовувався під час цих відряджень. Про це повідомила громадська ініціатива «Голка» у вівторок, 8 липня.

Активісти відзначають, що Апарат Верховної Ради відмовився надавати інформацію про витрачені з бюджету кошти на службові відрядження голови Апарату Вячеслава Штучного, спікера парламенту Руслана Стефанчука та їхніх заступників, голів комітетів Верховної Ради та керівників секретаріатів комітетів у період з 2022 по 2025 роки.

«Інформуємо, що документ, який містив би запитувану Вами інформацію в Апараті Верховної Ради не створювався та не знаходиться у його володінні, а може бути отриманий лише шляхом узагальнення та аналітичної обробки великої кількості даних… При цьому повідомляємо, що відомості щодо планування та організації заходів за участю посадових осіб Верховної Ради, забезпечення безпеки яких здійснюється відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, а також інформація щодо службових відряджень народних депутатів України під час дії особливого періоду віднесені до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Верховній Раді України та Апараті Верховної Ради України тому не можуть бути надані відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”», – ідеться у відповіді Апарату ВР.

«Голка» зауважує, що перед тим, як отримати відмову від Апарату, активісти направляли три листи і їх не розглядали, посилаючись на загальні правила щодо оформлення звернень до Верховної Ради при тому, що організація неодноразово направляла такі звернення раніше й отримувала на них відповідь.

«Дуже цікаво зрозуміти платникам податків, як інформація про те, куди, наприклад, минулого року вже з’їздили народні депутати чи працівники Апарату може загрожувати їхній безпеці, якщо ці поїздки вже відбулися. Чому ми не можемо дізнатися про те, скільки це коштувало бюджету і яким класом у війну подорожують чиновники?» – каже голова «Голки» Ірина Федорів.

Директорка з юридичних питань громадської організації «Платформа прав людини» Ольга Вдовенко зазначає, що відмова з боку Апарату Верховної Ради не відповідає вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації».

«Не може бути обмежено доступ до інформації про витрачання бюджетних коштів, а враховуючи, що запит стосувався відряджень посадових осіб Верховної Ради України, то тут, однозначно, ідеться про саме таку інформацію. Доступ до такої інформації може бути обмежено, виключно, із застосуванням “трискладового тесту”, який має бути відображений у тексті відмові, але цього немає», – пояснює Вдовенко.

Також, за її словами, повідомлення про те, що запитувана активістами інформація «може бути отримана лише шляхом узагальнення та аналітичної обробки великої кількості даних» є перебільшенням.

«У наш час більшість систем документообігу є автоматизованими й дають змогу без надмірних зусиль створити запитувану інформацію. Якщо запит стосується інформації, яка міститься в кількох документах і може бути зібрана і надана без значних інтелектуальних зусиль (наприклад, без проведення додаткового змістовного аналізу), то така інформація відповідає критеріям "відображеності та задокументованості" і є публічною.

Окрім цього, перебування особи на посаді, пов’язаній зі здійсненням функцій держави передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й додаткові правові обтяження. Публічний характер як самих органів-суб’єктів владних повноважень, так і їхні посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві й така інформація, зокрема, може міститися в наказах про відпустку чи відрядження», – додає правозахисниця.

У громадській ініціативі «Голка» повідомили, що готують звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У разі відсутності реакції з боку Апарату ВРУ, активісти скаржитимуться до адмінсуду.

Раніше повідомлялось, що керівники секретаріатів комітетів у Верховній Раді задекларували мільйонні доходи у 2024 році. Ці суми у кілька разів перевищують річний дохід голів цих самих комітетів.