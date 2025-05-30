Ініціатором законопроєкту став нардеп від «Слуга народу» Олександр Ткаченко

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Ініціаторами проєкту стали понад 90 нардепів, серед яких – представники партії «Слуга народу» та колишньої «ОПЗЖ», повідомив Центр протидії корупції у п’ятницю, 30 травня.

Депутати зареєстрували законопроєкт №13271-1 від 23 травня. Авторами проєкту вказані понад 90 людей. Автором проєкту став голова підкомітету Верховної Ради з питань регулювання та аналізу діяльності спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції та нардеп від «Слуги народу» Олександр Ткаченко. Серед ініціаторів – нардепи, низка яких є фігурантами антикорупційних розслідувань:

Максим Бужанський («Слуга народу»),

Юрій Камельчук («Слуга народу»),

Павло Халімон («Слуга народу»),

Ігор Фріс («Слуга народу»),

Георгій Мазурашу («Слуга народу»),

Григорій Мамка («Платформа за життя і мир»),

Антоніна Славицька («Платформа за життя і мир»).

Зазначається, що законопроєкт внесли як альтернативу проєкту від нардепа партії «Батьківщина» Сергія Власенка.

«Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, ця ініціатива “підвищує довіру громадян до антикорупційної політики держави”. Проте зміст законопроєкту свідчить про протилежне. Адже він є черговою спробою послабити існуючі інструменти запобігання корупції», – повідомили у ЦПД.

Законопроєкт №13271-1 висуває низку неоднозначних пропозицій, які можуть погіршити антикорупційне законодавство, зокрема, один із пунктів документа пропонує суттєво обмежити моніторинг способу життя посадовців. Йдеться про те, що НАЗК зможе перевіряти тільки ті активи, які посадовці набували під час перебування на посаді.

Інші статки та майно посадовців не можна буде перевірити. Крім того, НАЗК не матиме можливості перевірити майно, оформлене посадовцем на третіх осіб, хоч він користується ним.

«Таким чином, посадовці зможуть до вступу на посаду вписувати суми коштів та майно, яке насправді не мають, аби потім виправдати награбоване. А після звільнення – зможуть взагалі не переживати, що у них знайдуть вкрадені у держави кошти та встигнути легалізувати кошти», – повідомили у ЦПД.

Також у законопроєкті нардепи пропонують знизити межу вартості майна для конфіскації активів, якщо вони перевищують офіційні доходи посадовців, з 9,8 млн грн до 8,2 млн грн. У ЦПД зауважують, що це також звужує антикорупційну діяльність, оскільки майно за вартістю менш ніж 9,8 млн грн наразі можна конфіскувати за так званою «цивільною конфіскацією» – спрощеною процедурою, яка працює швидше за конфіскацію під час кримінального провадження.

«Якщо межу знизити, як пропонується, то багато таких справ просто не потраплятимуть під дію цивільної конфіскації. У підсумку, це обмежить можливість повертати незаконно набуте майно державі», – пояснили в ЦПД.

Крім того, автори законопроєкту пропонують звузити повноваження НАБУ, дозволивши агенції займатися лише корупційними випадками у великих обсягах. Так, проєкт закону пропонує, щоб НАБУ займалося виключно випадками:

корупції від приблизно 3 млн грн замість 1,5 млн грн,

службових злочинів від близько 9 млн грн замість близько 6 млн грн,

недостовірного декларування від 6 млн грн.

За даними ЦПД, запровадження такої зміни означатиме, що справи менш масштабних корупційних випадків навіть щодо топ-чиновників розглядатиме підконтрольне Офісу президента ДБР, що може знизити ефективність розслідувань та збільшити ризики безкарності.

Зазначається, що в законопроєкті також пропонують підвищити пороги для покарання за недостовірне декларування. Йдеться про запровадження адміністративної відповідальності, якщо брехня в декларації перевищує 454 тис. грн. Наразі адміністративну відповідальність несуть ті, хто подав недостовірні відомості в декларацію на щонайменше 302 тис. грн. Також нардепи пропонують збільшити поріг притягнення до кримінальної відповідальності – з 1,51 млн грн до 2,27 млн грн, що ускладнює процедуру покарання посадовців за неправдиві декларації.

Законопроєкт №1327 авторства Власенка, №13271-1 Ткаченка та №13271-2 нардепа від «Слуги народу» Владлена Неклюдова, який майже ідентичний до проєкту провладної партії, найближчим часом розгляне комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Ним наразі керує народний депутат від «Слуги народу» Сергій Іонушас. Зазначається, що 27 травня відбулося засідання робочої групи з обговорення цих законопроєктів, і комітет схвально відгукнувся щодо пропозицій нардепів.

«Всі учасники робочого засідання погодились та підкреслили необхідність і актуальність запропонованих альтернативними законопроектами положень щодо зміни та підняття порогів для притягнення до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також врегулювання питання щодо строків зберігання інформації у Реєстрі. Крім того представники антикорупційних органів наголосили на необхідність доопрацювання окремих норм законопроектів щодо моніторингу способу життя, та пред’явлення позовів про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави», – йдеться у повідомлення комітету.

Нагадаємо, раніше ЦПД також розкритикував законопроєкт Сергія Власенка – його охарактеризували як такий, що «суттєво зменшує можливості для притягнення чиновників до відповідальності».