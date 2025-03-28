Активісти вважають, що закон легалізує земельні схеми

Петиція щодо ветування законопроєкту №12089, який передбачає внесення змін до Цивільного кодексу щодо посилення захисту прав добросовісного набувача, впродовж десяти днів зібрала понад 25 тис. підписів. Активісти заявляють, що законопроєкт легалізує земельні схеми. Петицію зареєстрував нащадок роду Терещенків – Мішель Терещенко.

«Усупереч назві, законопроєкт захищатиме недобросовісних набувачів, що незаконно отримали у приватну власність землі, які належать державі та територіальним громадам. Ідеться про ліси, водойми та прибережні смуги, пам’ятки археології, землі оборони, які водночас можуть бути лісами, землі природно-заповідного фонду. Нині такі землі повертаються в судовому порядку державі та територіальним громадам. Проте законопроєкт №12089 обмежить термін, протягом якого незаконно відчужені землі можна буде повернути у державну та комунальну власність», – пояснював у петиції Мішель Терещенко.

Він додає, що у випадку малоймовірного повернення землі у власність держави, злочинці мають отримати компенсацію коштом платників податків.

Зазначимо, що законопроєкт зареєстрував депутат від «Слуги народу» Ігор Фріс. Ініціативу 12 березня підтримали 273 нардепи.

У громадській ініціативі «Голка» розповіли, що під час збору підписів не всі громадяни одразу могли підтримати петицію. Сайт працював зі збоями, про які «Голка» інформувала Офіс президента. За словами голови громадської ініціативи Ірини Федорів, в ОП заперечували проблеми із роботою сайту.

«Як доказ ми надавали знімки екранів від реальних громадян, як доказ. І лише в останній день збору підписів, коли ми опублікували відео, яке записав мешканець Приірпіння Олексій Зіневич, "Дія" відреагувала і визнала, що проблема є і вони намагаються розв'язати її. Я думаю, що тепер всі розуміють, що ні про які вибори через онлайн застосунки ми не можемо говорити. Ми навіть уявлення не маємо, скільки голосів пропало. Титанічними зусиллями нам вдалося зібрати голоси й встигнути у стислі строки, які закон відводить для ветування», – розповіла Ірина Федорів.

Вона зазначила, що опоненти зареєстрували ще одну петицію про нібито ветування закону №12089, яка уповільнила збір підписів.

Додамо, що ветувати закон закликали такі організації як Центр розвитку інновацій, «Greenpeace в Україні», «Екологія Право Людина», «WWF-Україна», «Екодія», «Чесно», Центр протидії корупції. ZAXID.NET детально розповідав, що не так із законопроєктом №12089.