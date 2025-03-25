За законопроєкт про мобільний зв'язок і відчуження землі проголосував 271 депутат

Верховна Рада у вівторок, 25 березня, ухвалила доопрацьований закон №9549 про використання земельних ділянок та розбудови цифрової інфраструктури. Документ відправлять на підпис Президента України. Закон передбачає те, що Закарпатська ОВА може відчужувати землю «з мотивів суспільної необхідності» й таке рішення не можна оскаржити в суді. Законопроєкт, ініціатором якого стало Мінцифри, діятиме лише під час воєнного стану на території Ужгородського району.

«Встановлюється механізм примусового відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна на території Ужгородського району Закарпатської області протягом дії воєнного стану для передачі цих земельних ділянок в користування стратегічно важливим підприємствам (зокрема релокованим). Механізм передбачає надання Кабміну повноважень для примусового відчуження земельних ділянок із виплатою власникам їхньої вартості у підвищеному розмірі», – повідомили у Верховній Раді.

У положеннях закону також йдеться, що запроваджуються норми, які допоможуть зробити доступнішим мобільний зв'язок та інтернет у сільській місцевості та на автошляхах. Йдеться про прискорення будівництва мобільних мереж зв'язку.

За законопроєкт 25 березня проголосував 271 депутат. Найбільше його підтримала президентська партія. Загалом фракції голосували так:

у фракції «Слуга народу» за – 192, проти – 2, утрималися – 1, не голосували – 16, відсутні – 20;

за – 192, проти – 2, утрималися – 1, не голосували – 16, відсутні – 20; у фракції «Європейської солідарності» за: – 0, проти – 0, утрималися – 17, не голосували – 4, відсутні – 6;

за: – 0, проти – 0, утрималися – 17, не голосували – 4, відсутні – 6; у фракціі ВО «Батьківщина» за – 16, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 7:.

за – 16, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 7:. у депутатській групі «Платформа за життя та мир» за – 13, проти – 0, утрималися - 0, не голосували – 6, відсутні – 2;

за – 13, проти – 0, утрималися - 0, не голосували – 6, відсутні – 2; у фракції партії «Голос» за – 2, проти – 0, утрималися – 11, не голосували – 2, відсутні – 5;

за – 2, проти – 0, утрималися – 11, не голосували – 2, відсутні – 5; у депутатській групі «Довіра» за – 17, проти – 0, утрималися - 0, не голосували – 0, відсутні – 2;

за – 17, проти – 0, утрималися - 0, не голосували – 0, відсутні – 2; у депутатській групі «Відновлення України» за – 15, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, відсутні – 3;

за – 15, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, відсутні – 3; у депутатській групі «Партія "За майбутнє"» за – 8, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 8.

за – 8, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 8. серед позафракційних за – 8, проти – 0, утрималися – 2, не голосували – 3, відсутні – 10.

Поіменний список всіх депутатів і те, як вони голосували за законопроєкт 25 березня, можна переглянути за посиланням.

Зазначимо, що Верховна Рада у другому читанні 21 серпня 2024 року проголосувала за законопроєкт про примусове вилучення ділянок вздовж автомобільних та залізничних шляхів в Ужгородському районі. Проєкт підтримали 228 нардепів. «Слуга народу» Ігор Фріс після ухвалення закону заявляв, що документ порушує статті 13, 55 і 95 Конституції й ігнорує право власності, яке визначає Цивільний кодекс. Йдеться про те, що Закарпатська ОВА може примусово відчужити землю й це не можна оскаржити в суді.

Перед тим, як подати закон на підпис президенту, нардепи подали 11 блокуючих постанов. Володимир Зеленський повернув документ із пропозиціями на доопрацювання із такими правками:

визначити чітку процедуру відчуження нерухомості;

встановити критерії, за якими допускається відчуження майна;

передбачити справедливе відшкодування вартості відчуженого майна;

встановити гарантії повернення відчуженого майна після завершення воєнного стану.

З критикою законопроєкту виступало й головне юридичне управління Верховної Ради. Експерти управління заявили про невідповідність закону Конституції України.

«Пропонований законопроєктом підхід щодо встановлення заборони на оскарження до суду рішень Закарпатської ОДА не забезпечує захисту прав власника майна, яке примусово відчужується, може призвести до їх порушення і неможливості власника захистити свої законні інтереси», – пояснювали в юридичному управлінні ВРУ.

Зазначимо, що ініціатором законопроєкту стало Міністерство цифрової трансформації. У серпні 2024 року у Мінцифри пояснювали, що мережі зв'язку треба розширювати через внутрішню міграцію населення на захід України.

Очільник відомства Михайло Федоров після ухвалення закону 25 березня, повідомив, що оператори швидше отримуватимуть землю. «Строки в середньому скорочуються із шести до трьох місяців. Тепер 4G скоріше зʼявлятиметься у віддалених куточках України, а також уздовж автошляхів. Окремий акцент — відновлення зв’язку на деокупованих територіях, зокрема в районах, де проходили активні бойові дії. Там зруйнували більшість базових станцій, а їхнє відновлення потребує чимало часу», – написав міністр Федоров.

Він додав, що Мінцифри до 2023 року планує забезпечити 98% населення України якісним мобільним зв’язком.