Ініціатором закону №9549 стало Міністерство цифрової трансформації

У середу, 21 серпня, Верховна Рада у другому читанні прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури». Закон, зокрема, дозволяє Закарпатській ОДА вилучати у фізичних і юридичних осіб землю для будівництва базових станцій мобільного зв’язку.

Як повідомив член комітету ВРУ з питань правової політики, народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Фріс, за закон №9549 проголосували 228 депутатів.

«Щойно Рада підтримала примусове вилучення нерухомості і землі у фізичних і юридичних осіб. При цьому в конкретному випадку заборонила оскаржувати до суду такі рішення в Закарпатській області. Це пряме порушення статей 13, 55 і 95 Конституції і повне ігнорування права власності, визначеного Цивільним кодексом», – зазначив народний депутат.

Про невідповідність законопроекту Конституції України наголосило також головне юридичне управління Верховної Ради, яке у вкрай стислі строки провело експертизу законопроекту.

«Пропонований законопроектом підхід щодо встановлення заборони на оскарження до суду рішень Закарпатської ОДА не забезпечує захисту прав власника майна, яке примусово відчужується, може призвести до їх порушення і неможливості власника захистити свої законні інтереси», – повідомили в юридичному управлінні ВРУ.

Ініціатором закону №9549 стало Міністерство цифрової трансформації. У пояснювальній записці йдеться, документ має прискорити з 6 до 2-3 місяців відведення земельних ділянок для інфраструктури зв’язку. За новою процедурою землю відчужуватимуть в Ужгородському районі, зокрема земельні ділянки площею 100-500 м2 вздовж автомобільних та залізничних шляхів.

«Внутрішня міграція населення на захід України вимагає розширення мереж у цих регіонах, доступу до 4G-зв'язку потребують також і модульні містечка. Зв’язок отримають до 1500 сіл, де проживає близько 600 тис. людей», – зазначили в міністерстві.

Через Ужгородський район проходять міжнародна дорога М 06 Київ-Чоп, національна дорога Н 13 Львів-Ужгород, міжнародна траса Е 50 із французького Бреста до Махачкали (Росія), дорога міжнародного значення М 25 із Соломоново до Яноші.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроект №9549 за основу 6 червня. Після голосування у другому читанні його має підписати президент, тоді документ вступить в силу.