12 березня Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт №12089, що передбачає внесення змін до Цивільного кодексу щодо посилення захисту прав добросовісного набувача. Проєкт закону направили на підпис президенту, однак активісти створили петицію і закликають Володимира Зеленського ветувати закон, стверджуючи, що він легалізує земельні схеми.

ZAXID.NET пояснює, що передбачає цей закон та чому проти нього громадські активісти.

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Про що закон

Серед основних нововведень закону – впровадження позовної давності – часу, за який можна відсудити будь яке майно. Закон передбачає, що після 10 років із моменту державної реєстрації права власності за майном його відсудити не можливо. Причому, момент початку відрахунку позовної давності привʼязують саме до дати реєстрації права власності.

Також закон знімає відповідальність із власників, які, наприклад, перекупили ділянку чи будинок у когось, хто приватизував його незаконно. Тепер він буде вважатися законним набувачем.

Власник може витребувати майно в набувача лише за трьох умов:

власник це майно загубив;

майно вкрали;

власник втратив майно не зі своєї волі.

Це майно не можна витребувати, якщо його продали після спливу терміну позовної давності, або якщо його набувач його купив на аукціоні.

Закон також встановлює обмеження для державних та комунальних органів влади. Тепер, міська рада, наприклад, не зможе повернути в комунальну власність землю, яку незаконно приватизували, якщо з моменту її першої реєстрації минуло 10 років.

Однак ці нововведення не стосуються об’єктів критичної інфраструктури, стратегічно важливих державних обʼєктів, земель оборони, територій природно-заповідного фонду та пам’яток культурної спадщини.

Інша важлива зміна – забезпечення права набувача майна на компенсацію його вартості, якщо суд вирішить його витребувати на користь законного власника. Наприклад, якщо міська рада захоче відсудити приміщення, яка вибуло з комунальної власності завдяки шахрайським схемам, то останній її власник отримає за це компенсацію. Її розмір буде встановлювати суд, який ухвалюватиме відповідне рішення.

Лише після сплати компенсації набувачеві держава або територіальна громада можуть через суд витребувати ці гроші у того, з чиєї вини майно вибуло з вланості.

Чому закон критикують

Очільники територіальних громад та активісти вимагають у президента накласти вето на ухвалений Верховною Радою закон і вже зареєстрували відповідну петицію, яку підписали майже 20 тис. українців.

Представництво Всесвітнього фонду природи (WWF) зазначає, що у чинній редакції документ суперечить принципам екологічної безпеки та збереження природних ресурсів.

«Документ фактично відкриває шлях до подальшої забудови та знищення природних екосистем. WWF-Україна закликає президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт, який фактично легалізує незаконну приватизацію територій лісового та водного фонду України», – йдеться у зверненні фонду.

Громадський рух «Чесно» звернув увагу на те, що законопроєкт не враховує те, що межі земель природоохоронного фонду чи культурної спадщини часто не визначені чітко і не зафіксовані в Державному земельному кадастрі. В таких випадках держава повністю втрачає механізми повернення цих активів на свою користь.

«Є певні території, які захищені законом і в принципі не можуть передаватися в приватну власність, як-то ліси. Апріорі людина, яка має приватну ділянку в лісі не може бути добросовісним набувачем. Є великі ризики що ми нібито амністуємо їх. Абсолютно недопустимим є обмеження позовної давності 10 роками. Ми знаємо як довго тривають судові справи тому 10 років це де-факто узаконення дерибанів, які були зроблені в минулі роки», – коментувала проєкт закону членкиня Комітету з питань екологічної політики Юлія Овчинникова.

Міський голова Львова наполягає, що ухвалений закон унеможливлює повернення вкрадених земель громадам і державі.

«Щоб подати позов – треба спершу заплатити ринкову вартість землі в суд. Немає грошей – немає суду. Навіть якщо землю повернуть – держава має заплатити “власнику” компенсацію. Навіть якщо він отримав її через схеми. Або ми платимо мільярди тим, хто крав, або втрачаємо землю назавжди. І все це – під час війни», – зазначив Андрій Садовий.

Він закликав громадськість підтримати петицію про ветування закону. Її зареєстрував нардеп VIII скликання Юрій Левченко. Він зауважує, що ухвалений закон, серед іншого, порушує щонайменше сім положень Конституції, зокрема про те, що всі суб'єкти права власності рівні перед законом.

Центр протидії корупції звернув увагу на те, що у фінальній версії законопроєкту не врахували важливі нюанси:

часто відчужували землю, яку в принципі не можу було відчужити законно, як-от територію пляжу чи лісу. Тому так званий «добросовісний набувач», який її перекупив, точно мав розуміти, така земля не могла бути куплена законно;

«добросовісні набувачі» часто є частиною корупційної схеми. Численні розслідування свідчать, що схеми з відчуженням землі початково будують так, аби земля пройшла кілька ланок власників, перш ніж опинитися в руках кінцевого бенефіціара, який від самого початку був «в долі»;

запропоновані у документі формулювання можуть ускладнити повернення майна та земель на тимчасово окупованих територіях.

Що кажуть ініціатори

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що держава чи територіальна громада також зможуть претендувати на компенсацію вартості відчуженого майна за ринковою вартістю.

Один із авторів законопроєкту, нардеп від «Слуги Народу» Ігор Фріс наполягає, що зміни до закону захищатимуть права бізнесу як добросовісних набувачів.

«Дія цього законопроєкту не поширюється на певні категорії майна, що мають особливе значення для держави та суспільства. До таких об’єктів належать: об’єкти критичної інфраструктури, стратегічні об’єкти державної власності, об’єкти культурної спадщини, об’єкти природно-заповідного фонду», – пояснює Ігор Фріс.

Бізнес також закликав ухвалити цей закон, щоби таким чином захистити підприємців від зловживань правоохоронців.

«Цей законопроєкт критично важливий для захисту прав сумлінних набувачів, включно з бізнесом, від зловживань правоохоронної системи, яка часто ставить під сумнів угоди з придбання землі. Захист прав власності – це фундаментальна умова розвитку будь-якої держави, що підтверджено численними рішеннями ЄСПЛ», – йдеться в повідомленні Спілки українських підприємців.

Автори заяви додали, що без гарантій стабільності права власності жоден національний або міжнародний бізнес не буде інвестувати в Україну, а правоохоронні органи не повинні підвішувати або переглядати рішення, ухвалені десятки років тому. Представники бізнесу зареєстрували свою петицію. Поки що обидві петиції мають приблизно рівну кількість голосів.

Додамо, що окрім підпису президента, Кабінет міністрів має додатково ухвалити низку підзаконних актів та внести зміни до чинних кодексів.