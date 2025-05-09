Активісти дослідили декларації голів комітетів та керівників секретаріатів комітетів Верховної Ради за 2024 рік

Керівники секретаріатів комітетів у Верховній Раді отримали мільйонні доходи у 2024 році. Ці суми у кілька разів перевищують річний дохід голів цих самих комітетів. Про це пише громадська ініціатива «Голка» 9 травня.

Зазначається, що найприбутковішим минулий рік був для керівника секретаріату бюджетного комітету Андрія Ватульова. Посадовець отримав понад 1,8 млн грн, що приблизно на 300 тис. більше, ніж у 2023 році. Сама ж голова бюджетного комітету Роксолана Підласа отримала трохи більше як 0,7 млн грн у 2024 році.

Окрім Андрія Ватульова, найбільші зарплати серед керівників секретаріатів парламенту задекларували:

Анжела Малюга (комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування) – 1,74 млн грн;

Олена Козієвська (комітет з питань освіти, науки та інновацій) – 1,7 млн грн;

Олександр Старинець (комітет з питань аграрної та земельної політики) – 1,69 млн грн;

Владислав Свердлов (комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки) – 1,68 млн грн;

Вікторія Шестопалова (комітет з питань економічного розвитку) – 1,68 млн грн;

Марія Нехоца (комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України) – 1,66 млн грн;

Олег Дудкін (комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг) – 1,64 млн грн;

Ольга Воловенко (комітет з питань екологічної політики та природокористування) – 1,62 млн грн;

Ігор Колісник (комітет з питань правової політики) – 1,61 млн грн.

Десятка керівників секретаріатів комітетів ВР з найвищими зарплатами (Інфографіка «Голки»)

Водночас доходи керівників секретаріатів комітетів перевищили доходи керівництва Апарату Верховної Ради. Так очільник Апарату Вячеслав Штучний отримав понад 3 млн грн. Для порівняння голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заробив дещо більше мільйона.

Оплата праці держслужбовців парламенту та політиків (Інфографіка «Голки»)

Голова громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів наголошує на необхідності запровадження нормальної оплати праці для політичних посад.

«Коли президент у війну отримує понад 300 тис. грн, а керівник Апарату Ради понад 3 млн, то питання: чому так? Популістичне гасло “політикам малі зарплати” – шкодить державі... Якщо правила для всіх держслужбовців мають бути однакові, то Апарат законодавчої гілки не може бути винятком і шантаж відрядженнями – це маркер того, на якому рівні у нас зараз парламентаризм», – додає Федорів.

Нагадаємо, 11 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 8222 «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Зазначалось, що зарплати в держсекторі мали б нараховуватися за єдиною для всіх формулою 70% окладу та 30% премій. Закон ще повинен підписати президент Володимир Зеленський.