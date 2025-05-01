Денис Шмигаль із дружиною Катериною

Після розслідування журналістів «Слідство.Інфо» про незадеклароване майно дружини прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, урядовець задекларував автомобіль преміумкласу Range Rover Sport. Про це повідомило «Слідство.Інфо» у четвер, 1 травня.

Так, 30 квітня Денис Шмигаль вніс раніше незадекларовану автівку преміумкласу Range Rover Sport 2022 року випуску, яким користується його дружина, львів’янка Катерина Шмигаль. Водночас пресслужба уряду не відреагувала на запити журналістів, а сам Шмигаль і його дружина не відповіли на запитання розслідувачів про незадеклароване авто.

«Після розслідування “Слідства.Інфо” Денис Шмигаль подав виправлену декларацію, у якій вказав право користування автівкою його дружиною. У коментарі “Інтерфакс-Україна” пресслужба Кабміну повідомила, що авто, яким користувалась дружина Шмигаля – службове, а тому декларувати його не потрібно було», – йдеться у матеріалі.

Незадекларований автомобіль, яким користується дружина прем’єр-міністра, станом на 2024 рік коштував 84,5 тис. доларів (приблизно 3,5 млн грн). Після купівлі автомобіля львів’янка зареєструвала його на новостворену фірму «КАДіС УА», що має займатися готельним бізнесом та орендою майна. Про наявність автівки преміумкласу «Слідство.Інфо» повідомило 28 квітня.

«Цікаво, що перед купівлею автівки Катерина продала свій попередній Range Rover і нічого не купила натомість. Тобто, за логікою Дениса Шмигаля, нова автівка – лише для роботи, а у особистих справах його дружина пересувається громадським транспортом. Бо жодної автівки у сім’ї премʼєра немає (згідно з декларацією)», – написала засновниця «Слідство. Інфо» Анна Бабинець.

Range Rover Sport фіксували неподалік від будинку родини Дениса Шмигаля у Львові, а також на повір’ї його сім’ї. На думку аналітикині Центру протидії корупції, Антоніни Волкотруб, Катерина Шмигаль мала задекларувати автомобіль, оскільки він може використовуватись «не лише в підприємницькій діяльності, але й у приватних цілях». Вона додає, що НАЗК має провести перевірку декларації премʼєр-міністра.