Range Rover Sport, яким користується Катерина Шмигаль

Дружина прем’єр-міністра Дениса Шмигаля приховала від широкого загалу купівлю автомобіля преміумкласу. Білий Range Rover Sport міг використовуватись в особистих цілях другої леді країни, однак його немає в декларації прем’єра. Про це йдеться в матеріалі «Слідства.Інфо».

Як виявили журналісти, авто Range Rover Sport 2022 року, яким нині користується Катерина Шмигаль, торік продавали за 84,5 тис. доларів (приблизно 3,5 млн грн). Після купівлі автомобіля львів’янка зареєструвала його на новостворену фірму «КАДіС УА», що має займатися готельним бізнесом та орендою майна.

«Новостворена фірма відображена у декларації премʼєр-міністра, а от записана на неї автівка – ні. Згідно з декларацією Дениса Шмигаля, іншого авто у подружжя немає», – ідеться в матеріалі.

«Слідство.Інфо» зауважує, що у 2024 році цей Range Rover Sport тричі перевищував швидкість неподалік від будинку сімʼї премʼєра у Львові. Також цей автомобіль зафіксували на подвірʼї сімʼї Дениса Шмигаля.

Автомобіль Катерини Шмигаль торік тричі перевищував швидкість у Львові (Фото «Слідства.Інфо»)

Аналітикиня Центру протидії корупції Антоніна Волкотруб вважає, що дружина премʼєр-міністра мала задекларувати Range Rover Sport, записаний на її фірму, адже він може використовуватись «не лише в підприємницькій діяльності, але й у приватних цілях». Вона додає, що НАЗК має провести перевірку декларації премʼєр-міністра.

Сім’я Шмигалів не відповіла на питання журналістів про незадекларований автомобіль.

Раніше ZAXID.NET писав, що найвищі доходи серед міністрів у 2024 році задекларував віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов. Сім’я 47-річного чиновника торік отримала 37,3 млн грн доходів.