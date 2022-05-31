У Сєвєродонецьку Луганської області російські загарбники почали контролювати значну частину міста, бої точаться в центральній його частині, повідомив голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко.

За його словами, росіяни захопили близько 50% міста.

«Російські війська контролюють значну частину міста Сєвєродонецьк, бої точаться в центральній частині міста. Перший штурм у них був невдалий, їх вдалось вибити з міста. Другий раз вони, коли вийшли на околиці, їм вдалось закріпитись і створити певний плацдарм. Географічно, по периметру, штурмові дії відбувались відразу з трьох напрямків», – сказав Власенко в ефірі «Радіо Свобода» у вівторок, 31 травня.

За його словами, через бойові дії місто паралізоване, доставляти гуманітарну допомогу цивільному населенню немає можливості вже близько тижня, евакуація не відбувалась декілька днів, обстріли і бойові дії відбуваються фактично цілодобово.

«Ми закликаємо місцевих перебувати у захисних спорудах, поки інтенсивні та напружені бойові дії», – сказав голова РДА.

Нагадаємо, росіяни вже окупували понад 95% Луганської області. Внаслідок масштабних боїв виявилися зруйнованими цілі населені пункти.

Сєвєродонецьк був обласним центром Луганщини після того, як у 2014 році Луганськ окупували проросійські терористи.