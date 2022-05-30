Смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію

Унаслідок російських обстрілів на Луганщині загинув французький журналіст. Росіяни обстріляли евакуаційний транспорт, який їхав забирати 10 людей з області. Журналіст отримав смертельне поранення в шию, поліцейського, який також їхав у авто, врятувала каска. Близько 15:00 понеділка, 30 травня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що евакуацію довелося офіційно припинити.

«Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска», – написав у своєму Telegram-каналі Гайдай.

Фото Сергія Гайдая (фото чутливого характеру)

Сергій Гайдай не повідомив прізвища загиблого, а також видання, на яке він працював. Видання «Українська правда» оприлюднило посвідчення на ім’я Фредеріка Леклерка Імхоффа (Frédéric Leclerc Imhoff). Офіційної інформації щодо особи загиблого наразі немає.

За інформацією французького сайту з пошуку роботи Malt, Фредерік Леклерк Імхофф – журналіст, оператор, редактор, фрілансер. Протягом останніх семи років працював журналістом Image Reporter (JRI) у кількох ЗМІ. Займався висвітленням загальних, політичних, соціальних новин, а також новин про клімат.

Зазначимо, що зранку 30 травня Сергій Гайдай також повідомив, що у Сєвєродонецьку росіяни розстріляли автомобіль із двома волонтерами. Вони отримали поранення, але перебувають у безпеці. Також Сергій Гайдай розповів, що зникли три лікарі.

За його інформацією, станом на ранок, 30 травня, ситуація в області є напруженою. Російські війська захопили частину Сєвєродонецька, тривають бої. Критична інфраструктура Сєвєродонецька зруйнована, 60 % житлового фонду відновленню не підлягає. Користуватися трасою Лисичанськ – Бахмут небезпечно

Зазначимо, що від початку війни російські окупанти вбили вже понад 18 журналістів.