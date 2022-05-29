Віталій Дерех брав активну участь на Майдані, згодом воював на Сході у складі «Айдару»

У боях на Луганщині внаслідок авіаудару загинув відомий тернопільський журналіст Віталій Дерех. Загиблому було 34 роки. Після початку повномасштабного вторгнення він пішов на фронт. Воював у складі 1 окремої бригади спецпризначення імені Богуна спершу під Києвом, а згодом на Луганщині.

Про загибель Віталія Дереха повідомив його побратим Андрій Ковальов. За його словами, Віталій Дерех загинув у районі Попасної на Луганщині у суботу, 28 травня.

«Учора під час боїв з російськими окупантами в районі Попасної, внаслідок авіаудару загинув за волю України мій пластовий побратим Віталій Дерех. Уродженець Тернополя, знаний у Тернополі журналіст, митець, пластун, член куреня «Орден Залізної Остроги». Віталій був талановитим журналістом, надзвичайно креативним. Справжній авантюрист у хорошу розумінні цього слова. Не боявся небезпеки і смерті», – написав Андрій Ковальов.

Відомо, що Віталій Дерех був активним учасником «Пласту». Брав активну участь у подіях на Майдані, згодом пішов воювати на Схід у складі батальйону «Айдар».

«Пройшов Майдан, витягував поранених з Інститутської, з 2014 року декілька років в складі Айдару воював на Донбасі захищаючи Україну. 24 лютого пішов знову захищати Україну. Спалив не одного русского танка і купу іншої техніки. Був командиром протитанкового відділення. Пам‘ятаємо! Вічна пам‘ять тобі друже! Тихо спи, без тривог», – зазначив ще один знайомий загиблого Назар Зелінка у Facebook.