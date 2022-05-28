У Лисичанську внаслідок авіаудару знищено кінотеатр, де раніше люди ховалися від обстрілів, повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Орки шукають людей: авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську. Без жертв», – написав він у Аfacebook і опублікував фото і відео з місця події.

Гайдай зауважив, що раніше в цьому кінотеатрі від російських обстрілів ховалися люди, яких вже з міста евакуювали.

Також голова Луганщини констатував, що росіяни умисно гатять по місцях, де можуть перебувати мешканці, щоб вбити якомога більше українців.

Нагадаємо, росіяни вже захопили 95% Луганської області. За Сєвєродонецьк і Лисичанськ йдуть бої.