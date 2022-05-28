Російські загарбники авіаударом знищили кінотеатр у Лисичанську
Раніше в цьому кінотеатрі люди ховалися від російських обстрілів
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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У Лисичанську внаслідок авіаудару знищено кінотеатр, де раніше люди ховалися від обстрілів, повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
«Орки шукають людей: авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську. Без жертв», – написав він у Аfacebook і опублікував фото і відео з місця події.
Гайдай зауважив, що раніше в цьому кінотеатрі від російських обстрілів ховалися люди, яких вже з міста евакуювали.
Також голова Луганщини констатував, що росіяни умисно гатять по місцях, де можуть перебувати мешканці, щоб вбити якомога більше українців.
Нагадаємо, росіяни вже захопили 95% Луганської області. За Сєвєродонецьк і Лисичанськ йдуть бої.
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