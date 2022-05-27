Брати пішли добровольцями у військкомат ще в другий день повномасштабної війни

У війні з Росією загинули двоє братів з Рівного. 39-річний Дмитро Зібер та його старший брат, 47-річний Олег Зібер, загинули 19 травня у бою на Донеччині. Прощатимуться з ними у суботу, 28 травня, на майдані Незалежності у Рівному. Початок панахиди о 10:00.

Про загибель братів повідомила прес-служба Рівненської міськради у п'ятницю, 27 травня. Зазначається, що 39-річний Дмитро Зібер та його брат, 47-річний Олег Зібер, пішли у військкомат добровольцями вже у другий день повномасштабного нападу на Україну. Спершу були у лавах тероборони, згодом їх відправили на фронт.

«Підготовку обидва брати пройшли разом. Коли вже вирушали на передову, казали друзям, що проситимуть, щоб служити відправили у різні взводи – щоб якщо, не дай Боже, з одним щось трапиться, інший залишився живий. Та доля вирішила інакше. Рядові Олег та Дмитро Зібери загинули в один день, 19 травня, у бою поблизу села Новоселівка Донецької області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Дмитра Зібера залишилось двоє дітей: 17-річний син та 10-річна донька. У старшого брата залишився 15-річний син та 9-річна донька.

Прощання з Героями відбудеться у суботу, 28 травня, о 10:00 на майдані Незалежності в Рівному. Братів поховають на кладовищі «Нове».