Війна може тривати до зими

Російський президент та воєнний злочинець Владімір Путін не відмовиться від своїх планів, і не виключено, що активні бойові дії затягнуться до кінця року. Про це повідомив в інтервʼю «Радіо Свобода» представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, завданням Росії нині є оточення армії на сході України та вихід на кордони Луганської і Донецької областей. Свої плани ворог коригує кожного місяця.

«Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги, яку нам надають», – зазначив Скібіцький.

За його словами, 11 вересня в Росії – єдиний день голосування, і до цієї дати привʼязують можливість проведення референдуму на окупованих територіях.

7 жовтня Владіміру Путіну виповниться 70, і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому «подарунок». Розвідник також каже, що Путін планує керувати Росією до смерті, і від сценарію зі своїм наступником він відмовився.

На окупованих територіях армія ворога розгортає потужне угруповання, що свідчить про плани залишитися на півдні України надовго. Угруповання включає сухопутний, повітряний та морський компонент.

«З початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готують відповідні інженерні спорудження, будується навіть не одна й не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що Російська Федерація хоче залишитися надовго», – зазначив представник ГУР МО.

До слова, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія за всіма ознаками готується до довготривалої війни проти України.