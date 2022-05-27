Росія знімає зі зберігання застарілі танки Т-62 для формування резервів

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомляє, що недавно Росія, ймовірно, перемістила зі сховищ 50-річні танки Т-62 в зону відповідальності свого Південного угруповання військ, яке «залишається із завданням окупувати південну територію України».

«Т-62 майже напевно будуть особливо вразливі до протитанкової зброї, і їх присутність на полі бою підкреслює дефіцит сучасного, боєздатного обладнання в Росії», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 27 травня.

У британській розвідці повідомили, що російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, нещодавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної.

Росія тисне на цьому напрямку, хоча Україна зберігає контроль над кількома захищеними секторами, не даючи Росії захопити контроль над Донбасом, наголосили в Міноборони Британії.

Зазначимо, що раніше український Генштаб повідомляв, що Росія змушена знімати зі зберігання застарілі радянські танки Т-62 через значні втрати в Україні. Ці танки, які СРСР зняв з виробництва ще у 70-х роках, використовуються для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправлення в Україну.

Генштаб повідомив, що для поповнення втрат озброєння й військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах. Танк Т-62 було прийнято на озброєння радянськими збройними силами ще у 1962 році. На кінець 2012 року в російській армії зберігалося понад 900 таких танків, але частину з них вона пізніше використала для війни в Сирії й на сході України.

Станом на 27 травня Росія втратила в Україні 1322 танків.

Як інформував ZAXID.NET, 26 травня в Пентагоні заявили, що, попри величезну чисельну перевагу, російські війська, які атакують Донбас, досягли лише «поступового прогресу».

За даними Міноборони США, Росія розмістила в Україні 110 оперативних батальйонних тактичних груп, більшість – на півдні, решта угруповань воює на Донбасі.