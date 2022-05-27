Росія розмістила в Україні 110 оперативних батальйонних тактичних груп

Попри величезну чисельну перевагу, російські війська (із 110 оперативних батальйонних тактичних груп) досягли лише «незначного прогресу» у війні проти України. Про це йдеться в повідомленні Міноборони США, опублікованому на сайті відомства в ніч проти 27 травня, пише «Громадське».

«Росія розмістила в Україні 110 оперативних батальйонних тактичних груп. Більшість – на півдні, а решта угруповань розкололася та воює на Донбасі. Навіть попри величезне переважання в чисельності, російські війська досягли невеликих успіхів», – заявили в Пентагоні.

В американському оборонному відомстві додали, що ці здобутки окупантів на Донбасі компенсуються досягненнями України на інших «полях битв», особливо навколо Харкова.

За інформацією Пентагону, протягом війни стратегія Росії змінювалася. Спочатку вона хотіла захопити Київ і поставити свою владу. Це не вдалося, тож окупанти почали намагатися відрізати весь Донбас, виходячи на південь від Харкова та на північ від Маріуполя.

«Росіяни також не досягли значного прогресу в цьому, і тепер перейшли до іншої мети. Вони намагаються відтиснути від України далекосхідні провінції. Бій важкий і жорсткий, а зміна місцевості та цілі означає зміну тактики на полі бою, що призводить до збільшення важливості вогню на великі відстані», – йдеться у повідомленні.

У Пентагоні констатували, що росіяни мають «значні сили з великими можливостями», але українські військові «більш ніж тримаються».

Також відзначається, що росіяни не змінили тактику за 92 днів боїв: вони використовують артилерійський вогонь наперед, а потім переміщають підрозділи тільки після того, як відчують, що достатньо «пом'якшили» ціль».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський 24 травня наголосив, що на Донбасі ситуація вкрай складна: фактично росіяни кинули туди всі сили, які в них залишилися, для наступу. Наступають на Лиман, Попасну, Сєвєродонецьк, Слов'янськ.

Бої з солдатами армії держави-терориста Росії досягли максимальної інтенсивності, а ворог штурмує позиції українських військ одночасно на декількох напрямках.