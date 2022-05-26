Росіяни готують резервістів і поповнюють запаси

На території Бєлгородської та Воронезької областей РФ росіяни готують резервістів і поповнюють запаси, щоб поновити наступ на українські землі. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook в оперативній інформації станом на 18:00 26 травня щодо російського вторгнення.

Як розповіли у відомстві, на території Брестської області Білорусі тривають навчання підрозділів сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони.

Також ворог посилює охорону ділянки російсько-українського кордону у Брянській області РФ. Для посилення охорони ділянки кордону росіяни залучають авіацію.

На Харківському та Слов’янському напрямках противник зосередив основні зусилля, щоб утримати зайняті позиції і стримувати просування ЗСУ.

Щоб дізнатись про розміщення українських військ, росіяни вели повітряну розвідку та дистанційно замінували маршрути можливого висування підрозділів Сил оборони України. За підтримки артилерії ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав, відійшов на позиції, що займав раніше.

На Сіверському напрямку ворог продовжує заходи інженерного обладнання позицій у прикордонних районах Брянської області. Для посилення охорони ділянки кордону росіяни залучають авіацію.

Вороги і далі обстрілюють з мінометів та ствольної артилерії позиції сил оборони України у прикордонних районах Сумської області.

На Донецькому напрямку ворог обстрілює підрозділи укрраїнських захисників, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування військ. Посилює угруповання за рахунок переміщення резервних підрозділів.

На Лиманському напрямку противник зосередив зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше н.п. Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має. У напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх.

Щоб порушити логістичне сполучення та недопустити маневр українських військ окупант завдає ударів по мостових переправах.

На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, але успіху не мають, зазнали втрат та відійшли.

У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, оволодів населеним пунктом Мідна Руда. Здійснює перегрупування.

На Авдіївському напрямку ворог намагався поновити наступ, успіху не має.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів, обстрілював позиції наших військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.

На Запорізькому напрямку угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Окупанти ймовірно замінували узбережжя Каховського водосховища.

На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, знижено рівень терористичної небезпеки. При цьому, особовий склад оперативної групи російських військ в регіоні продовжує несення служби в посиленому режимі