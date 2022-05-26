Росія задіяла всі сили і засоби для захоплення території й оточення наших військ

Бої з солдатами армії держави-терориста Росії досягли максимальної інтенсивності, а ворог штурмує позиції українських військ одночасно на декількох напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише «Інтерфакс-Україна».

«Обстановка залишається складною і має ознаки до подальшого загострення. Противник задіяв усі сили та засоби для захоплення нашої території та оточення наших військ. Бої на сьогодні досягли максимальної інтенсивності, ворог штурмує позиції наших військ одночасно на декількох напрямках. Попереду на нас чекає надзвичайно складний і тривалий етап боротьби, і треба розуміти, що це війна, і, на жаль, втрати з нашого боку неминучі», - сказала Маляр.

За її словами, агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ у донецькому операційному районі, застосовує тактичні ракетні комплекси, авіацію та артилерію.

«Україна боротиметься до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах, а зберегти обличчя Путін може, забравшись геть із наших територій», – наголосила заступниця міністра.

Водночас представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов додав, що ворог намагається встановити повний контроль спочатку над Луганською, потім над Донецькою областями, пише LB.ua.

На Харківському напрямку ворог обстрілював наші війська, щоб не допустити їхнього виходу до державного кордону. Росіяни не мають успіху.

На Словʼянському напрямку РФ намагається утримати зайняті позиції та створити умови для відновлення наступу. У районах Довгенького та Богородичного пробує штурмувати і наступати. Успіху не має.

На Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському напрямках ворог намагається прорвати оборону, щоб вийти на адмінмежу Луганщини. На Лиманському напрямку окупанти за авіаційної та артилерійської підтримки ведуть наступ і намагаються повністю захопити місто. Окупанти не покинули спроб форсувати Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку Росія веде наступ, успіху не має. Стріляє по мостах між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, намагається прорвати оборону, щоб установити контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках інтенсивність наступальних дій знизилась, але росіяни ведуть мінометні обстріли по позиціях захисту.

На Курахівському напрямку ворог намагався прорвати оборону на напрямках Олександрівка, Марʼїнка, Степне, Новомихайлівка. Успіху не мав.

На Миколаївському напрямку активних боїв не проводилось, ворог обстрілює підрозділи оборони та намагається утримати контроль над Херсонщиною.

За підтримки артилерії була спроба прориву наших військ силами до мотострілецької роти на БМП-3. Був штурм на напрямку Олександрівка-Таврійське. Безуспішно.

Учора ракетами обстріляли Соледар, Бахмут, Устинівку, Покровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші. Авіаудари були по Лиману, Авдіївці та інших.