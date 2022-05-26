На трасі Лисичанськ – Бахмут Збройні сили України знищили блокпост разом з російськими окупантами. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону 26 травня.

Сергій Гайдай розповів, що окупантам вдалось на певний час закріпитись на трасі Лисичанськ – Бахмут та навіть встановити власний блокпост. Загалом там було близько 50 окупантів.

«Це був короткочасний успіх. Частина ДРГ там залишилась, але уже навіки вічні. Блокпост розбитий, їх відкинули, тобто трасу зараз не контролює російська армія. Єдине, що вони її обстрілюють і роблять це доволі жорстко. Проїхати по цій трасі – це лотерея навіть не 50/50», – сказав Гайдай.

Нагадаємо, що у Луганській та Донецькій область зараз тривають активні бойові дії, ворог щодня обстрілює десятки населених пунктів.