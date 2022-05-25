Поточний тиждень стане вирішальним для Луганщини, оскільки далі росіяни можуть просто «видихнутись». Про це заявив керівник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, якщо російські загарбники на Луганщині до кінця поточного тижня не досягнуть успіху, ситуація стабілізується

«Росіяни теж не вічні насправді. Й орки закінчуються, вони такі ж, в принципі, кулепробивні, як і всі інші. Єдине, звісно, ​​їх дуже багато. Реально, наші бійці просто шоковані, що вони, як таргани, лізуть із усіх щілин. Ну, я думаю, що найближчий тиждень насправді покаже, весь розвиток подій буде саме цього тижня. Оскільки, якщо вони протягом цього тижня, до кінця тижня, до суботи-неділі не досягнуть успіху, то тоді вони видихнуться, і вже ситуація, як мінімум, стабілізується для нас», – пояснив Гайдай.

За словами Гайдая, Путін поставив за мету забрати Луганську область за всяку ціну, тому перекидає війська з усіх напрямків.

Гайдай зазначив, що обстріли Сєвєродонецька зараз збільшуються просто в геометричній прогресії – на місто скидають авіабомби і постійно обстрілюють «Градами», «Смерчами» та артилерією.

«Вже підійшли достатньо близько російські війська, тому вони можуть обстрілювати й мінометами. Місто знищується просто постійно та цілодобово. Обстрілюється підприємство «Азот», де в бомбосховищах ховаються мирні люди. Ситуація в місті дуже тяжка», – констатував керівник регіону.

Він додав, що вчора, 24 травня, вже були бої на околицях міста, але в центр Сєвєродонецька українські захисники ворога не пустили.