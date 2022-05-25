Росіяни спрямовують значну кількість своїх військ, артилерії та авіації для боїв у Луганській області. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що росіяни відтягують необхідні ресурси від Ізюма, Харкова, Донецька та Запоріжжя.

Російські сили, ймовірно, намагаються одночасного оточити кілька осередків українських сил у Донецькій та Луганській областях: ширший район Сєвєродонецька (включаючи Рубіжне та Лисичанськ), Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної) та в Авдіївці.

Російські війська минулого тижня просувалися вперед більше, ніж протягом решти травня, але ці просування залишаються повільними, обмежуються меншими цілями, ніж припускав Кремль, і стикаються з обороною українців.

ISW зазначає, що ці досягнення росіян не є великим проривом. Крім того, російські війська, ймовірно, зіштовхнуться із затяжними міськими боями, якщо вони оточать Сєвєродонецьк (а також інші великі міста, такі як Бахмут).

Генштаб ЗСУ повідомляв, що за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку Сєвєродонецька, бойові дії тривають.