Бойові дії у напрямку Сєвєродонецька посилились, росіяни ведуть наступ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку Сєвєродонецька, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник вів наступ в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.

На Слов’янському напрямку вороги активних дій не проводили, зосередили зусилля на утриманні позицій, розвідці та створенні умов для відновлення наступу. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке.

Також ворог завдав авіаційного удару в районі Байрака. За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка.

На Лиманському напрямку ворог активізував бойові дії. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бій в районі Лимана.

На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли наших позицій і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки і Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстрілював підрозділи наших військ та вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів. Для ведення бою та поповнення значних втрат у живій силі та техніці на території України окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони на цьому напрямку знищили шість БпЛА типу «Орлан-10» та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс ZALA.