Росіяни вдарили чотирма крилатими ракетами по Запоріжжю
Одну з ракет вдалося збити системою ППО
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
0 0
До теми
Російські окупанти запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
За її даними, одну з ракет вдалося збити системою ППО.
«Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наша ППО», – йдеться у повідомленні.
На даний час обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби.
Наслідки ракетного удару та наявність постраждалих наразі не уточняються.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter