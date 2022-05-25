Російські окупанти запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

За її даними, одну з ракет вдалося збити системою ППО.

«Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наша ППО», – йдеться у повідомленні.

На даний час обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби.

Наслідки ракетного удару та наявність постраждалих наразі не уточняються.