Загарбники вивісили свій прапор одразу після того, як зайшли в місто

Вранці у вівторок, 24 травня окупанти зайняли місто Світлодарськ, яке розташоване в Бахмутському районі Донецької області, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Гошко.

«Наразі вивішують ганчірку свою (російський прапор, – ред.) на адміністративній будівлі», – сказав Гошко в коментарі «Вільному радіо».

За його словами, вулицями вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи в місцевих жителів.

«Місцеве населення, з яким я спілкуюся, каже, що велику присутність їх не бачить. Є певні групи в кількості по 5 осіб», — зазначив начальник Світлодарської військової адміністрації.

В місцевих групах у соцмережах люди почали писати, що загарбники зайшли у місто вранці 24 травня між 8:00 і 9:00ранку. Приблизно о 10:00 на будівлі Світлодарської міськради вже висів російський прапор.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко підтвердив, що росіяни зайшли у Світлодарськ. За його словами, українські воїни покинули місто, оточене з трьох напрямків, і закріпилися на кращих позиціях.

23 травня загарбники зайняли Миронівський, що за кілька кілометрів від Світлодарська, та готувалися до штурму міста. Станом на 2017 рік в місті проживали понад 11,7 тис. людей, на момент окупації там залишалося близько 10 тис. цивільних.