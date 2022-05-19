РФ переходить в оборону на окупованих територіях на півдні України
Війська окупантів не ведуть жодних активних наступальних дій на лінії зіткнення
Станом на 19 травня на півдні України російські війська не проводять наступальних дій і займаються підготовкою додаткових рубежів оборони. Про це повідомило оперативне командування «Південь».
Війська окупантів не ведуть жодних активних наступальних дій на лінії зіткнення, а натомість готують додаткові рубежі оборони та «отримують суттєвий вплив на морально-психологічний стан» через успіхи і просування українських військ на сході країни.
У Миколаївській області ворог продовжує обстріли населених пунктів з мирними жителями. У Миколаєві – відносно спокійно.
У Херсонській області росіяни намагалися видати свій обстріл Чорнобаївки за дії Збройних сил України. Однак, за інформацією ОК «Південь», місцеві жителі вже навчилися розрізняти тактику дій ворога і на провокацію не піддалися.
Зважаючи на критичну ситуацію в селах Херсонщини, які межують із сусідніми регіонами, зруйновані будинки, заміновані дороги, мости й поля, люди намагаються виїхати якнайдалі. Проте загарбники заблокували в’їзд та виїзд із Херсонської області та обстрілюють евакуаційні колони.
Не полишаючи намірів укріпитися на острові Зміїний та атакувати з моря, ворог сформував два загони бойових кораблів, однак штормова погода в Чорному морі змушує їх укриватися ближче до пунктів базування у тимчасово окупованому Криму.
Тим не менш, два кораблі – носії крилатих ракет продовжують тримати загрозу ракетних ударів високо вірогідною, як і берегові ракетні комплекси та стратегічна авіація противника.
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