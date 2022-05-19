Станом на 19 травня на півдні України російські війська не проводять наступальних дій і займаються підготовкою додаткових рубежів оборони. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Війська окупантів не ведуть жодних активних наступальних дій на лінії зіткнення, а натомість готують додаткові рубежі оборони та «отримують суттєвий вплив на морально-психологічний стан» через успіхи і просування українських військ на сході країни.

У Миколаївській області ворог продовжує обстріли населених пунктів з мирними жителями. У Миколаєві – відносно спокійно.

У Херсонській області росіяни намагалися видати свій обстріл Чорнобаївки за дії Збройних сил України. Однак, за інформацією ОК «Південь», місцеві жителі вже навчилися розрізняти тактику дій ворога і на провокацію не піддалися.

Зважаючи на критичну ситуацію в селах Херсонщини, які межують із сусідніми регіонами, зруйновані будинки, заміновані дороги, мости й поля, люди намагаються виїхати якнайдалі. Проте загарбники заблокували в’їзд та виїзд із Херсонської області та обстрілюють евакуаційні колони.

Не полишаючи намірів укріпитися на острові Зміїний та атакувати з моря, ворог сформував два загони бойових кораблів, однак штормова погода в Чорному морі змушує їх укриватися ближче до пунктів базування у тимчасово окупованому Криму.

Тим не менш, два кораблі – носії крилатих ракет продовжують тримати загрозу ракетних ударів високо вірогідною, як і берегові ракетні комплекси та стратегічна авіація противника.