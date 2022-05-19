РФ здійснює незаконну паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей

РФ здійснює незаконну паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей за пришвидшеною процедурою. Про це у четвер, 19 травня, у Телеграмі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає «Укрінформ».

«Відтепер подати заяву на отримання громадянства рф мешканці ОРДЛО можуть без так званого паспорта незаконних псевдодержавних формувань. Обов’язковими умовами є наявність паспорта громадянина України (паперового чи ID), а також реєстрації проживання на тимчасово окупованій території», – зазначила Денісова.

За її інформацією, за відсутності реєстрації «заявнику» необхідно надати так звану адресну довідку, яка підтверджує постійне проживання на тимчасово окупованій території.

Також Денісова розповіла, що окупанти спрощують процес подачі заяви на отримання російського громадянства для депортованих на територію РФ громадян України.

Вона наголосила, що всі українці, які примусово отримали російські паспорти, залишаються громадянами України, і уточнила, що Україна не визнає жодних російських документів, які нав’язала РФ.

На її переконання, своїми діями загарбник продовжує порушувати положення IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. А також закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини.