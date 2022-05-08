Для вільного пересування маріупольці мають пройти так звану «фільтрацію» та отримати три документи

Окупаційна влада заборонила маріупольцям вільно пересуватися зруйнованим містом та в межах окупованої частини Донецької області. Для пересування необхідно пройти так звану «фільтрацію» та отримати три документи.

За словами уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, спочатку треба пройти «перевірку» в одному з райвідділків, які розташовані в Мангуші, Новоазовську, Нікольському або в пунктах пропуску Мангуш та Безіменне. Після неї маріупольцям із довідкою треба звернутись до так званої «комендатури» Маріуполя і отримати перепустку на пересування в межах Донецької області.

«Три документи, які мають отримати маріупольці задля «вільного» пересування тимчасового окупованою територією Донецької області: довідка про «фільтрацію», перепустка для пересування вулицями міста та перепустка на пересування за межі Маріуполя», – повідомила Денісова.

За її словами, обмежуючи свободу пересування громадян, Росія порушує Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року, стаття 12 якого гарантує кожному право на вільне пересування.

Також Денісова зазначила, що відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, здійснюючи «фільтраційні заходи», РФ вчиняє воєнний злочин та злочин проти людяності. Крім того, дії РФ є прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 і 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини, які гарантують право на свободу та особисту недоторканність.

Також через цю ситуацію вона звернулася до Комісії ООН.