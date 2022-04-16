Окупанти хочуть закрити Маріуполь

Російські окупаційні війська готуються з 18 квітня закрити Маріуполь на в’їзд і виїзд, а також заборонити пересування по районах, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків. Частину з них хочуть мобілізувати, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, чоловіків вивезуть в Новоазовськ, звідки частину відправлять до російського окупаційного корпусу, а іншу частину – на розчистку завалів. На декого може чекати арешт.

«Процедура фільтрації набрала максимальних обертів. В фільтраційних таборах та пунктах сто відсотків чоловіків після знущань (допит, перевірка гаджетів, огляд тіла) розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи інсценування розстрілу. Загалом можна говорити про те, що від 5 до 10 відсотків не проходить фільтрацію і після цього вивозяться в Докучаєвськ та Донецьк. Подальша доля на разі не відома», – написав Андрющенко.

За його словами, окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування поточних потреб.

«Ми пов’язуємо це з неможливістю утримувати в місті цивільне населення навіть в мінімально придатних для життя умовах», – додав радник мера.

Андрющенко також повідомив, що бойові дії у Маріуполі набирають люті – окупанти кидають все на штурм міста.

За словами радника мера, поява бомбардувальників ТУ-22 М3 говорить про намір загарбників штурмувати завод «Азовсталь» та порт після використання авіабомб великої потужності.

Також у місті росіяни поширюють фейки – для «підняття духу» окупантів та залякування маріупольців вони повідомляють про арешт генерала СВ НАТО в Маріуполі, поширюють брехливі новини про «звірства Азова та ЗСУ».

Гуманітарна ситуація погіршується: лікарів у місті фактично немає, ліки розвозяться хаотично та роздаються «насипом без натяку на рецепт або медичні показники»