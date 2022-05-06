Якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, з РФ не буде про що говорити, переконаний Володимир Зеленський

Якщо війська окупаційної армії держави-терориста Росії знищать людей на меткомбінаті «Азовсталь», це унеможливить подальші переговори з Росією. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House, повідомляється на сайті Офісу президента.

«Якщо вони вб’ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти, якщо це військові, або відпустити, якщо це цивільні, або допомогти, якщо це поранені, неважливо – військові це або цивільні.., з ними нема про що говорити і на дипломатичному рівні», – констатував Зеленський.

Він переконаний, що Маріуполь можливо було б розблокувати, якби Україна мала відповідну зброю. Нині місто зруйноване вщент.

Володимир Зеленський також висловив переконання, що блокада міста російськими окупантами є навмисним кроком, проявом ненависті й тероризму.

За таку жорстокість несе відповідальність насамперед інформаційно-пропагандистська машина Російської Федерації, і з цією проблемою ще потрібно буде розбиратися.

«Вони змогли розвинути таку ненависть іще до початку повномасштабної війни. Вони цим займалися довгі роки, і зараз усе це виливається в такі катування», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у Маріуполі російські війська за підтримки авіації відновили наступ в окремих районах з метою взяття під контроль території заводу Азовсталь. На цей час – безуспішно.