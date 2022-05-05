Російські загарбники встановили в окупованому Маріуполі свій «символ підтримки Росії» – страшний чорний пам’ятник «бабці з прапором Радянського Союзу», а також почали замінювати в’їзні знаки у селах і селищах Донецької області. На встановлення пам’ятника у зруйнований росіянами Маріуполь прибув заступник голови адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко.

«Вчора в місті були перший зам адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко та секретар ген ради “Єдиної Росії” Андрій Турчак, які є кураторами “інтеграції Маріуполя до Росії”. Весь час їх супроводжували колаборанти Іващенко (псевдомер) і Хармишев (псевдосекретар громади). Вони відкрили пам’ятник із г**на та палок бабці з прапором на площі Воїнів-Визволителів, яку вперто називають Ленінського комсомолу (назва до декомунізації)», – написав у телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Російська агенція РБК зауважує, що Кірієнко став кремлівським куратором псевдореспублік на Донбасі, замінивши на цій посаді Дмітрія Козака.

За словами Андрющенка, Турчак під час промови визнав, що війна Росії з Україною триває вже вісім років та ще раз анонсував проведення в Маріуполі «параду на 9 травня».

Крім того, як розповів Андрющенко, російські загарбники взялися замінювати дорожні знаки на в’їзді у села та селища на окупованій території. Зокрема, вони повертаються до старих назв, як це сталося з смт Нікольське.