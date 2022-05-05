Психологиня Наталія Луговська вступила до «Азову» після загибелі свого сина у 2018 році

У Маріуполі загинула Наталія Луговська з Львівщини. Вона була психологинею у полку «Азов» та до останнього залишалась з бійцями на «Азовсталі». Про загибель Наталії Луговської у четвер, 5 травня, повідомила Червоноградська міська рада.

Раніше Наталія Луговська працювала психологом в реабілітаційному центрі воїнів АТО в місті Соснівка і займалась активною волонтерською діяльністю, допомагаючи українським військовим на сході України. Проте у 2018 році її син Юрій Луговський («Баррет»), який служив в «Азові», загинув під час виконання бойового завдання на сході. Йому було 23 роки, він жив з рідними у Червонограді.

Після загибелі сина Наталія Луговська вступила до полку «Азов», щоб продовжити його шлях.

«В Маріуполі загинула Наталія Луговська – психолог полку «Азов» і мама «Баррета» Юрія Луговського… Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалась з воїнами на «Азовсталі»… Світла пам‘ять і вічна слава…», – повідомила Червоноградська міська рада.

Нагадаємо, що у Маріуполі російські окупанти прорвалися на територію заводу «Азовсталь», зараз там тривають кровопролитні бої.