Студентів з окупованого Донбасу змушують здавати кров для російських окупантів
Примусовими донорами для загарбників стали вже 700 студентів
Російські загарбники на окупованих територіях Донецької та Луганської областей змушують студентів місцевих вищих навчальних закладів здавати кров для поранених на війні з Україною окупантів, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
«Стало відомо про 700 випадків вимушеного донорства крові в таких закладах як Донецький національний університет, Донецький національний технічний університет, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Донбаська юридична академія, Донецький національний медичний університет імені М. Горького, Луганський медичний університет, Луганський аграрний університет, Луганський педагогічний університет, Луганська академія внутрішніх справ», – написала вона у Facebook у п’ятницю, 29 квітня.
Денісова уточнила, що дії Росії порушують статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року.
Нагадаємо, раніше Денісова повідомляла, що російська Держдума хоче законодавчо змусити українських військовополонених здавати кров для російських загарбників.