Російські загарбники на окупованих територіях Донецької та Луганської областей змушують студентів місцевих вищих навчальних закладів здавати кров для поранених на війні з Україною окупантів, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Стало відомо про 700 випадків вимушеного донорства крові в таких закладах як Донецький національний університет, Донецький національний технічний університет, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Донбаська юридична академія, Донецький національний медичний університет імені М. Горького, Луганський медичний університет, Луганський аграрний університет, Луганський педагогічний університет, Луганська академія внутрішніх справ», – написала вона у Facebook у п’ятницю, 29 квітня.

Денісова уточнила, що дії Росії порушують статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомляла, що російська Держдума хоче законодавчо змусити українських військовополонених здавати кров для російських загарбників.