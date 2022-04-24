У держдумі росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в неділю, 24 квітня.

Вона наголосила, що цей факт свідчить про аналогію звірств, нацистів в концтаборах під час Другої світової війни.

«Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. В’язні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати», – заявила Денісова і додала, що Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

За її словами, також Росія утримує полонених українських вояків у колоніях загального режиму, не здійснивши перепрофілювання в'язниць у табори для військовополонених, що також є порушенням Женевської конвенції від 1949 року.

«Військовополонені Збройних Сил України перебувають у колоніях загального режиму у Ростовській області рф. Для цього окупанти розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні росії: колонію загального режиму № 1 у місті Звєрєво, а також № 12 у Каменську-Шахтинському поблизу російсько-українського кордону», – розповіла Денісова.

Вона наголосила, що, згідно з Конвенцією, військовополонені, що були захоплені у зоні бойових дій, повинні у короткий строк бути евакуйовані у табори, що розташовані на достатній відстані від небезпечної зони. Умови перебування в цих таборах повинні бути не менш сприятливими, ніж умови, якими користуються війська, що утримують їх у полоні, розташовані в цій самій місцевості.