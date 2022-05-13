Російських колаборантів не впускають до Росії

Мобілізовані до складу російських окупаційних військ з ОРДЛО, які хотіли захопити Харківську область, відступили до кордону з державою-терористом Росією, проте російські прикордонники відмовилися їх пропускати, погрожуючи відповідальністю за зраду. Про це свідчить оприлюднене у соцмережах відео, зняте самими окупантами, пише NV.ua.

«Спостерігається така картина. Весь батальйон відійшов з позицій, і його не випускають. Люди вже другу добу на кордоні. Їх не випускають, жодних коментарів не дають. Що робити, ми не знаємо. Нас не випускають. Погрожують в’язницею, розстрілом і так далі», – поскаржився він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування російських окупаційних військ збільшило вік «призовників» з 55 до 65 років, аби комплектувати свої підрозділи зі складу населення тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.