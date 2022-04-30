Єдина альтернатива примусовій мобілізації – дати хабар

Російсько-окупаційні сили практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації людей на окупованих територіях Донбасу та з 20 квітня призупинили проходження медогляду для «призовників». Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, офіційно в «Л/ДНР» пояснюють скасування медогляду «браком спеціалістів». Наразі потенційні «призовники» не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.

Причому, за даними ГУР, «мобілізують» навіть тих, хто має очевидні проблеми зі здоров’ям – каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання – або встиг отримати на руки необхідні документи. Таких «призовників» розподіляють у підрозділи матеріально-технічного забезпечення.

Для пошуку ще не «мобілізованих» чоловіків призовного віку російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання людей.

Єдина альтернатива примусовій мобілізації – дати хабар за встановленими розцінками, які залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я.

Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря для ухилення від «служби» становить від 5 тис. рублів (2,1 тисячі грн), якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. А після доправлення в районні відділи «МВС» – від 75 тис. рублів (32 тис. грн).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування російських окупаційних військ збільшило вік «призовників» з 55 до 65 років, аби комплектувати свої підрозділи зі складу населення тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.